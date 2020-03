La rajada de Benzema al compararle con Giroud: "No confundas un Fórmula 1 con un kart"

El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, jugó su último partido con la selección francesa en 2015. A partir de ahí, su presunto chantaje a un compañero y disidencias con su seleccionador Didier Deschamps, han hecho que no vuelva desde entonces a formar parte de les bleus.

Desde entonces, la selección se ha quedado sin el mejor '9' de Francia y su relevo lo ha cogido estos años el actual delantero del Chelsea, Olivier Giroud. Pese a haber jugado en ocasiones con Griezmann o Mbappé, la opción más adelantada para la punta de ataque es el 9 y muchos han olvidado ya al delantero del Madrid en Francia.

Sin embargo, parece que Benzema sí se acuerda de que él probablemente sea el mejor punta que puede tener su país y quiso dejarlo en claro, rajando también sobre su compatriota en su última aparición en Instagram.

“No podemos confundir y no hay que confundir a un coche de Fórmula 1 con un coche de karts. Yo soy amable con él, pero yo soy el Fórmula 1. Funciona en Francia porque tiene a grandes jugadores como Griezmann y Mbappé. Él hace su trabajo. No sé si a todos les gusta su juego”, espetó sobre Giroud.

Estas palabras contrastan con las que le dedicó a la nueva estrella de la selección, Kylian Mbappé, sobre el que destacó su juventud y fuerza siendo uno de los líderes de los Gallos.