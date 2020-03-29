Rustu, exportero turco del Barcelona, es ingresado por coronavirus

Rustu Reçber, exportero de la selección de Turquía y de 2004 a 2006 jugador del Barcelona, ha sido hospitalizado tras haber contraído coronavirus, según ha informado en las redes sociales su esposa, Isil Reçber.
"Mi marido Rüstü se halla ingresado en el hospital, diagnosticado con COVID-19. Estaba todo normal cuando de repente desarrolló síntomas de forma rápida; estamos en shock", escribió Reçber.
Agregó que toda la familia había sido sometida a análisis pero que las pruebas dieron negativo en ella misma y sus dos hijos.
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İyi geceler; Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü’yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz.Herşey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız.Kritik süreçler ve çok zor ,Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin . Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri.Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok.Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek..Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli....#sengüçlüsünRR
Rüstü Reçber, 46 años de edad, jugó en la selección turca entre 1994 y 2012. Después de militar en el Barcelona, donde pasó sin pena ni gloria, fichó por el Fenerbahçe turco y finalmente por el Besiktas, donde terminó su carrera en 2012.
Tanto el 'Fener' como el Barça en su cuenta en turco han deseado una pronta recuperación al exfutbolista.
Uzun süre formamızı terleten eski Milli kalecimiz Rüştü Reçber’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız 🙏 pic.twitter.com/zb5al3CgeQ— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) March 29, 2020
🙏 Geçmiş olsun Rüştü! 🇹🇷— FC Barcelona (🏠) (@fcbarcelona_tr) March 28, 2020
❤ Seni çok seviyoruz ve Barcelona olarak yanındayız! 🔵🔴 pic.twitter.com/NY658HTsSh
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