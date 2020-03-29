Rustu, exportero turco del Barcelona, es ingresado por coronavirus

Rustu Reçber, exportero de la selección de Turquía y de 2004 a 2006 jugador del Barcelona, ha sido hospitalizado tras haber contraído coronavirus, según ha informado en las redes sociales su esposa, Isil Reçber.

"Mi marido Rüstü se halla ingresado en el hospital, diagnosticado con COVID-19. Estaba todo normal cuando de repente desarrolló síntomas de forma rápida; estamos en shock", escribió Reçber.

Agregó que toda la familia había sido sometida a análisis pero que las pruebas dieron negativo en ella misma y sus dos hijos.

Rüstü Reçber, 46 años de edad, jugó en la selección turca entre 1994 y 2012. Después de militar en el Barcelona, donde pasó sin pena ni gloria, fichó por el Fenerbahçe turco y finalmente por el Besiktas, donde terminó su carrera en 2012.

Tanto el 'Fener' como el Barça en su cuenta en turco han deseado una pronta recuperación al exfutbolista.