El golf español pide al Gobierno "un mantenimiento mínimo" de los campos tras el endurecimiento de las medidas contra el coronavirus

La Real Federación Española de Golf ha solicitado al Gobierno que tenga en cuenta un elemento fundamental en la práctica de su deporte: los campos. El césped donde se juega al golf requiere de un cuidado extremo, por lo que en este periodo de confinamiento se han quedado muy descuidados.

"La RFEG ha cursado petición al Gobierno de España para que se pueda hacer un mantenimiento mínimo de los campos de golf durante el endurecimiento de las medidas que serán aprobadas mañana", reza el tuit, que emitieron nada más conocerse el endurecimiento de las medidas de confinamiento.

La RFEG ha cursado petición al Gobierno de España para que se pueda hacer un mantenimiento mínimo de los campos de golf durante el endurecimiento de las medidas que serán aprobadas mañana. Seguimos trabajando conjuntamente @AECG_es@aegreenkeepers

— rfegolf (@rfegolf) March 28, 2020

Las dudas estriban en la concepción de "actividades esenciales" de las que habló Pedro Sánchez al anunciar las medidas. La jardinería no entra dentro de este factor, más allá del mantenimiento mínimo de las infraestructuras de las ciudades.

En este sentido, los campos de golf quedan fuera, ya que no se consideran parte de los servicios esenciales para el mínimo funcionamiento de la sociedad como requiere. No obstante, no está claro, así que desde las Asociaciones Españolas de Campos de Golf y de Greenkeepers van a esperar a la publicación del decreto en el BOE para estudiar qué hacer.