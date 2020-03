"Mantener una rutina deportiva nos da beneficios físicos, psicológicos y nos ayuda a dormir mejor"

"Es muy importante seguir realizando actividad deportiva en casa ya que nos da beneficios a nivel físico, con una menor pérdida de los valores de fuerza, mantenimiento de la masa muscular y del porcentaje de grasa; a nivel psicológico, con una mejora del estado de ánimo, reducción del nivel de estrés y nos ayuda a dormir mejor; y, por último y más importante en estos momentos, a nivel del sistema inmune, mejorando la respuesta del mismo". Así resume la preparadora física de alto rendimiento Adriana Duaso los motivos por los que es recomendable no dejar de realizar ejercicio estos días.

En cuanto a cómo practicarlo, la entrenadora personal del centro 4D Rendimiento explica: "Estas situaciones nos enseñan a adaptarnos a las circunstancias y esta es una buena ocasión para comenzar, retomarlo, seguir o trabajar con otro tipo de contenidos". "Por lo tanto, aquellas personas que nos dispongan de medios materiales para realizar actividad física, pueden adaptarla con trabajo con su propio peso corporal o pueden añadir peso extra a partir de una mochila con objetos, una garrafa de agua...".

Pensando en aquellos que echen de menos el deporte al aire libre, como correr o ir en bicicleta, y que no dispongan en sus hogares de máquinas para practicarlo en el interior, Duaso propone: "Las personas que no puedan realizar la actividad desde casa, como los 'runners', deben buscar otra alternativa, como el HIIT (trabajo intermitente de alta intensidad). Además, pueden comenzar con ejercicios de fuerza que muchas veces no hacen y es muy importante para la optimización de su rendimiento y para la prevención de lesiones".

Sobre las sesiones semanales a realizar, la preparadora física recomienda: "La gente que suele entrenar puede hacerlo de 3 a 5 días por semana. Por otra parte, las personas sedentarias pueden comenzar con 2 días y, según como evolucionen, se puede aumentar la frecuencia de entrenamiento". "Quienes quieran empezar una rutina de actividad física es muy importante que consulten a los profesionales, porque aunque estemos en nuestras casas el ejercicio debe ser lo más individualizado y cercano al objetivo y condición de la persona", avisa Duaso. "Dado que tenemos que aumentar y preservar nuestro sistema inmune, no nos podemos sobrepasar en los entrenamientos. Las sesiones demasiado intensas y largas pueden producir el efecto contrario, es decir, bajar el sistema inmune y tener un mayor riesgo de contagio. Que no sobrepasen la hora sería lo ideal".

Pero, a pesar de las comodidades del hogar, también hay que tomar algunas medidas de prevención para evitar lesiones u otros problemas relacionados con la práctica deportiva. Por eso, la especialista exhorta: "Ten cuidado de no sobrepasar la hora de entrenamiento; no sobrepases las intensidades altas; realiza la actividad física en un espacio libre; si eres principiante, ponte en contacto con un profesional y empieza de manera progresiva; sigue las recomendaciones de profesionales cualificados para evitar daños; y entrena y adquiere el hábito ya que tiene muchos beneficios para la salud".

