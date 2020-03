Un cámara de la NBA que grabó en el vestuario de los Jazz, en coma por coronavirus

Un operador de cámara que filmó imágenes dentro del vestuario de los Utah Jazz después de un partido del 7 de marzo en Detroit está en coma inducido médicamente tras ser diagnosticado con coronavirus.

El partido se jugó sólo cuatro días antes de que la NBA suspendiera la competición debido a la pandemia de coronavirus.

La información la dieron a conocer amigos del cámara a través de los medios de comunicación locales.

El hombre, de aproximadamente 50 años de edad, ha trabajado durante años como parte de equipos de transmisión en los partidos de la NBA en el campo "Little Caesars Arena".

Durante el partido entre los Jazz y los Pistons, el cámara tenía como funciones filmar entrevistas en los vestuarios después del encuentro.

Se desconoce dónde, cuándo o cómo contrajo el coronavirus el profesional de televisión.

Según un amigo del operador afectado, que responde al nombre de Grov Tigue, el profesional infectado, del que no se ha dado su nombre por el derecho a la privacidad médica, comenzó a sentirse enfermo aproximadamente una semana después del partido.

Tigue explicó que su amigo le había comunicado que cuando los remedios caseros no funcionaron, el pasado 18 de marzo, decidió acudir a un hospital del área suburbana de Detroit, donde reside.

De acuerdo a Tigue, el camarógrafo contagiado por el coronovirus le envió un mensaje de texto en el que le informaba de que le habían puesto una máscara en la sala de exámenes del hospital.

"A las 11:11 a.m., me envió otro diciendo: Dicen que 'mi nivel de oxígeno es bajo. Quieren elevarlo'", explicó Tigue. "Pero aun no tenía un diagnóstico".

"El jueves le envié un mensaje de texto sobre el intercambio de (Darius) Slay (que involucraba a los Lions de Detroit) y respondió a la 1:18 p.m. que "Todavía estoy en el hospital", dijo Tigue.

"El sábado quise ponerme en contacto con él a las 6:47 a.m. y respondió a las 3:48 p.m. Me dijo: "Voy a estar fuera de contacto por un día más o menos".

Tiague señaló que posteriormente se enteró que los médicos lo estaban poniendo en coma.

"(Los médicos) no pudieron obtener sus niveles de oxígeno correctos. Lo sacaron del coma ayer, martes, pero lo pusieron de nuevo", informó Tigue.

Dos jugadores de los Jazz de Utah dieron positivo al coronavirus, siendo ambos los primeros que lo hicieron y lo que generó la suspensión inmediata de toda la competición en la NBA.

Además, el ala-pívot, de 24 años, de los Pistons, Christian Wood, confirmó que también había dado positivo.

El agente de Wood, Adam Pensack, dijo el miércoles que su cliente está "completamente recuperado" del virus.

Después de que Gobert dio positivo el 11 de marzo, el comisionado de la NBA, Adam Silver, fue el que decidió suspender la temporada, incluido el partido que iban a disputar los Jazz y los Thunder de Oklahoma City.

Ambos equipos estaban ya en el campo de los Thunder, en Oklahoma City, a solo 15 minutos que se hiciese el salto inicial cuando llegó el resultado de la prueba de coronavirus a la Gobert dio positivo.

Tigue indicó que el camarógrafo "No sabía lo que pasó en el partido de los Jazz hasta que lo llamé".

"Cuando le hablé ese miércoles 11, no sabía nada sobre la cancelación de los partidos". Mientras estábamos en la línea, uno de sus jefes lo llamó. Dejándole saber qué hacer a continuación.

A menudo hay responsabilidades adicionales del camarógrafo, como filmar a una persona del equipo y realizar la nota de color antes del partio, centrarse en un solo jugador durante la acción u obtener reacciones del entrenador y del jugador informes que se utilizan en los programas posteriores al partido.

El amigo de Tigue, contagiado por el coronavirus, a menudo realiza esas tareas.