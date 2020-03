La RFEF insiste en su plan de ayuda a los clubes porque Tebas "está equivocado"

CHAMPIONS FOR LIFE - Archivo

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) insiste en que su plan de ayudas a los clubes, respondiendo a la reacción del presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien puso en duda la propuesta de Luis Rubiales.

"Aclaramos dudas para que prevalezca la verdad. Trabajamos por el fútbol y la sociedad. Poder hacerlo juntos LaLiga y la RFEF sería estupendo. Nosotros damos opciones. Lo importante es estar unidos, sumar sin reproches", explica Rubiales en un tuit que acompaña con el comunicado emitido por la RFEF.

Tebas calificó como "imposible" el planteamiento de la RFEF pero "desde esta federación entendemos que debe aclararse el debate suscitado para dotar de seguridad jurídica a los eventuales interesados", responde el ente federativo, que rechaza que Rubiales se refiriera a "la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 5/2015 que prevé que 'La Liga Nacional de Fútbol Profesional podrá utilizar todos los derechos cuya comercialización tiene legalmente cedida como garantía para acceder a financiación, con la exclusiva finalidad de facilitar a los clubes y entidades participantes que la integran recursos para saldar sus deudas con las Administraciones Públicas'. Es decir, prohíbe a la Liga concertar un crédito como el señalado salvo que sea para el pago de deudas de los clubes y SADs con las Administraciones Públicas".

La Federación Española dice que la propuesta de Luis Rubiales no es esa y que Tebas está "equivocado", porque "no es eso lo que el Presidente de la RFEF planteó. Está claro que el Presidente de la Liga no ha entendido la propuesta de Luis Rubiales que utilizó las siguientes palabras: 'Hemos hablado con alguna entidad financiera y estamos en disposición de ofrecer a la Liga sentarnos para buscar una financiación para los clubes que vayan a tener un problema'", indicaron desde la RFEF.

Además, recuerda que "sin entrar en confrontaciones y más allá de los diferentes puntos de vista, ahora es el momento de sumar. Por eso hemos trabajado en una línea de financiación de al menos 500 millones de euros. Podemos tener esos 500 millones de euros para que los clubes de Primera o Segunda que necesiten 10 millones, 15, 20 millones de euros los puedan tener y financiar el pago aplazado en los próximos 4, 5 o 6 años".

El comunicado subraya que "desde la RFEF se tendía la mano a la Liga para negociar conjuntamente una línea de financiación para Clubes y SADs. La disposición adicional primera, como el Presidente de la Liga conoce perfectamente, no prohíbe a Clubes y SADs contraer créditos para la financiación de cualesquiera pagos con los acreedores que sea -incluidos futbolistas-, ofreciendo como garantía sus propios derechos de televisión o lo que vayan a percibir de la Liga en pago de tales derechos que la Liga comercializa conjuntamente".

El escrito insiste que "la propuesta de la RFEF es perfectamente válida y se acomoda por completo a las normas aplicables" y que "si desde la Liga no quiere aceptarse esa mano tendida, en su derecho están, pero basta con que así lo digan y no parece razonable que se busquen otras excusas y menos aún las de carácter jurídico que, como acabamos de ver, tienen muy poco recorrido".

Además, la Federación Española de Fútbol rechaza que, tal y como apuntó Tebas, sea imposible contratar una póliza de seguro que cubra pandemias: "Eso que dice el Presidente de la Liga no es verdad. Al contrario, se trata de riesgos asegurables. Y esto es algo que no admite discusión ni duda alguna. De hecho, la RFEF tiene asegurado este riesgo en algunos de sus seguros, como otros muchos empresarios diligentes en España", subraya la Federación Española de Fútbol en su comunicado.