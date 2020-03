Hazard: "Mi primera temporada en el Madrid es mala, seré juzgado en la segunda"

Eden Hazard no está viviendo la temporada que soñaba en su año de debut con el Real Madrid. Las lesiones le han apartado de gran parte del curso y, ahora, con la competición parada, continúa la recuperación tras ser operado aunque sin el objetivo de la Euro, aplazada a 2021, en el horizonte.

En estas circunstancias, ha concedido una entrevista a RTBF, la radiotelevisión de Bélgica, en la que hace balance de sus primeros meses como madridista: "Mi primera temporada en el Madrid es mala, pero no todo es malo. Es una temporada de adaptación. Seré juzgado en la segunda. Depende de mí estar en buena forma el próximo año", opinó.

En cuanto a cómo está viviendo el confinamiento por el coronavirus, Hazard asegura sentirse bien, aunque preocupado por la ciudadanía: "Tengo un poco de miedo, como todos los demás, pero tengo especialmente a transmitirlo a los demás, eso es lo más delicado. Tenemos personas para cuidarnos. Me preocupan las personas más débiles, que tienen más problemas", dijo.

Asimismo, el jugador reveló que habla habitualmente con Zidane, quien sigue de cerca su recuperación, con la vista puesta en la posible vuelta de la competición: "Lo que podemos hacer es mantenernos en forma, todos los jugadores tienen recursos para ello. No sabemos si la Liga se reanudará, esperemos que haya un buen final de temporada y se pueda jugar".

A Eden Hazard le quitaron los puntos de la operación a la que se sometió para tratarse una fisura en el peroné, y su esperanza era llegar a una Eurocopa que ya no se disputará hasta el año que viene: "Esperaba llegar, así que me decepcionó que se aplazara. Tenía planeado jugarla, me operaron hace unas semanas. Todos tendremos un año más en 2021, lo cual es una pena, pero mi tobillo me permitirá volver a estar en forma", concluyó.