Sergio Ramos hace una "gran donación" a través de UNICEF para comprar material sanitario

Sergio Ramos anunció en 'El Hormiguero' la "importante donación" que él y su familia han hecho a UNICEF para la adquisición de material sanitario para aquellos centros médicos que lo necesiten en la lucha contra el coronavirus.

El capitán del Real Madrid y marido de una de las colaboradoras estrella del programa de Pablo Motos, Pilar Rubio, comentó en directo la acción: "Va a ser la primera vez que UNICEF se compromete en traer material sanitario. Hemos hecho una importante donación que llegará el viernes. Es una manera de hacer entender a los niños que pueden ayudar", dijo, sobre sus hijos y cómo están entendiendo la emergencia sanitaria.

"Al pequeño y al mediano no, pero a Sergio ya le vamos peparando y contando la situación y la gravedad del asunto. Al principio parece un juego, duermen con nosotros... Pero luego no hay rutina, no hay colegio... Les enseñamos lo que están pasando", dijo, sobre sus tres niños.

Asimismo, Ramos reveló que son varios los compañeros del Real Madrid que se han sumado a la causa y agradeció al club cómo ha llevado la crisis desde que se conociera el positivo de Thompkins y se pusiera a todo el equipo en cuarentena: "El Real Madrid, desde el primer momento, le dio mucha seriedad al asunto. Desde que empezamos a dejar de entrenar nos mandan un programa de entrenaniento, enfocado mucho en la alimentación y descanso. Se pone mucho hincapié en la rutina de la preparación porque no sabemos cuándo vamos a volver a la competición", explicó.

Tanto él como Pilar Rubio mandaron ánimo a todo el personal sanitario y animaron a la población en estos duros momentos: "Queremos aprovechar para enviar un saludo a los enfermos y que están pasando por este maldito virus, y a los familiares que están en la lejanía y los que les ha tocado la muerte de algún familiar", concluyó.