Carlos Toro, el periodista deportivo que compuso el 'Resistiré': "Es una vacuna emocional"

Carlos Toro, además de ser periodista de 'El Mundo', es letrista de cientos de canciones. Este veterano escritor y compositor está viviendo unos días muy emocionantes cada noche y cada mañana gracias al tema ‘Resistiré’.

Toro es el autor de la letra del himno que suena cada noche en los balcones de España y se siente muy abrumado por todo: “Por las llamadas, por las emisoras de radio y por lo que cuentan, por las heroicidades de la gente anónima y también tengo mucha pena por todo lo que está pasando, pero con la piel de gallina cuando escucho los sonidos que entran por mi ventana”.

¿Qué hace en casa solo? ¿Cómo se apaña?

Pues me imagino que cómo todo el mundo. Tengo comida caliente a base de latas, frutos secos, bajo de vez en cuando a por el pan, etc. Pero es verdad que vivo un poco artificialmente, estoy como en un tobogán. Escucho a nuestros gobernadores y escucho las noticias que nos dan, los números, y me hundo un poco. Después, me llaman los amigos y me vengo arriba. Estoy físicamente solo, pero hablo con mucha gente, escribo para el periódico y mañana la columna.

Estará devorando libros a mansalva…

Ahora estoy leyendo a Pérez Reverte, que me encantan sus libros y todo lo que escribe, y me ha emocionado porque ha dicho que en estos días está por la labor de pedir que ‘Resistiré’ sea el himno nacional de nuestro país. Imagínate qué cosas.

Lo que no podemos negar es que la canción que escribió, y a la que Manuel de la Calva le puso música, es un himno que nos anima a todos.

La están denominando de mil maneras y a cual más bonita: banda sonora de la esperanza, Mascarilla sentimental… Sinceramente yo creo que entre las 20:00 y las 20:05 después de los aplausos esta canción es una autentica ‘Vacuna emocional’. Es como de verdad yo denominaría el RESISTIRÉ: ‘Vacuna emocional’.

¿Llora?

No. Yo he pasado por muchas cosas en mi vida y siempre me he aguantado. No sé de qué forma aguanto el llanto pero no, no lloro porque no soy de lágrima fácil, pero me emociono hasta las trancas cada día. Jamás pensé que había escrito un himno a la esperanza y que Manolo de la Calva hubiera compuesto una música eterna que pasa de generación en generación y que reúne a los abuelos, padres, hijos y nietos bailando y cantando el ‘Resistiré’ en cada ventana y balcón de España. Mi cuerpo tiembla de emotividad por los sonidos que cada noche entran por el balcón de mi casa. Estoy muy apenado por todo lo que está pasando, pero estoy agradecido, honrado y muy emocionado. Cuando suceden estas cosas que una obra sobrepasa a los autores como está sucediendo ahora, uno se siente pleno y no sabes la dimensión que se alcanza en nuestro interior.

Un periodista polideportivo estará muy triste sin ningún deporte del que hablar

Estoy jodido por este virus que nos va a dejar aún más jodidos. Estoy triste porque el deporte es otra víctima más de esta crisis. Por la gente, que sin deporte es también jodido vivir. Pero sobre todo estoy jodido por los enfermos, por los muertos, por los familiares y por la situación en general.

Todo el deporte parado y los Juegos Olímpicos aplazados…

Era una locura hablar de la celebración de los Juegos con la excusa de que faltaba aún mucho. Estaban empecinados en los Juegos. Y no sólo los Juegos, Roland Garros tampoco y quizás Nadal no pueda volver a ganarlo para nuestra desgracia. Alejandro Valverde, Mireia Belmonte, Lydia Valentín, Saúl Craviotto... Todos han dicho que se retiraban después de los Juegos y quizás ya no podrán volver a competir. Los deportistas lo tenían más claro que los dirigentes que estiraron un chicle que no da más de sí. A los deportistas les han parado en seco en una preparación de cuatro años y no pretenderían que después de tres meses parados de golpe se pongan a competir. La verdad es que todo eso ahora es lo de menos porque lo que importa es todo lo que nos rodea y por eso sí que estoy jodido.