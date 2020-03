Pepe Reina, sobre el coronavirus: "Los que tienen cojones son los que viven en un piso de 70 metros con tres niños"

El portero del Aston Villa Pepe Reina sigue con atención todas las noticias derivadas de la crisis del coronavirus que está afectando a todo el mundo y que tiene paralizado el deporte, ya que “es imposible desconectar de lo que pasa en España, sigo mucho más lo que pasa ahí o en Italia que lo que pasa en Inglaterra. Hay mucha gente cercana pasándolo mal", declaró en El Partidazo de Cope.

El campeón del mundo y dos veces campeón de Europa con la selección española vive aislado en su casa desde hace dos semanas y reconoció que "lo que más toca, que no puedas despedirte de la persona querida para darle el último adiós".

Eso sí, el guardameta hizo un llamamiento a respetar las normas porque "cuanto más estrictos seamos, antes pasará todo esto. Tenemos que quedarnos en casa, hacer muy severo este confinamiento. Esto pasará y de toda situación crítica se sale mucho más unido”.

Lo sufrió en sus carnes

Reina reveló que "esta semana he pasado el 'bicho' y atrás queda. He tenido más precauciones pero estamos dejándolo atrás. Aquí tests no se hacen, a no ser que estés muy mal y tengas que ir al hospital para que te lo hagan. Los síntomas han sido de ello. Ha sido como si me hubiera pasado un camión por encima. Ahora me encuentro fenomenal”.

"Para mí es muy fácil estar confinado, los que tienen cojones son los que viven en un piso de 70 metros cuadrados con tres niños; esos también son héroes”

En cualquier caso, el portero dejó claro que "el fútbol pasa a un segundo plano" porque "el bienestar de la humanidad es lo importante con lo que ha liado este puto virus. Es difícil plantearse volver a jugar. Hay muchísimo intereses y muchísima pasta pero igual que hay muchos ámbitos en la economía que van a sufrir y el fútbol no es lo más importante. Para mí no tiene sentido jugar sin público. Nos sentimos más realizados si es con gente pero sobre todo tiene que ser lo más saludable”.

Pepe Reina no escondió que "somos unos privilegiados", ya que "para mí es muy fácil estar confinado, los que tienen cojones son los que viven en un piso de 70 metros cuadrados con tres niños; esos también son héroes”.

El portero fue uno de los usuarios de Twitter que no se cortó ante la publicación de la exconsellera de Educación de la Generalitat Clara Ponsatí, quien escribió "De Madrid al cielo", haciendo referencia a los muertos por Covid-1 en la capital y se reafirmó en su respuesta.

Hace falta ser hp🤬🤬🤬🤬 https://t.co/uQNgZPKT3D — Pepe Reina (@PReina25) March 15, 2020

Reina, que le replicó que "hay que ser hp" y explicó que “el leñazo se lo metieron a sí mismo porque son gestos vomitivos y despreciables. Hablan por sí mismo ese tipo de detalles. Ahora hay que crispar lo menos posible y estar más unidos. Somos un país de raza”.