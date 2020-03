Sergio Ramos recrea la llegada de la Selección a la concentración que el coronavirus obligó a cancelar

El mes de marzo iba a ser muy especial, y con cierto toque emotivo, para la selección española de fútbol. Tras consumar su clasificación para la Eurocopa, esta última semana del tercer mes de 2020 iban a disputarse dos partidos amistosos de altos vuelos, contra Países Bajos en Ámsterdam y contra Alemania en Madrid. Sin embargo, el coronavirus los ha cancelado.

La que iba a ser la primera concentración de Luis Enrique tras su convulso regreso al combinado nacional no se ha celebrado. Este lunes 23, a las 13:00h, los internacionales convocados por el técnico asturiano se iban a reencontrar en la Ciudad del Fútbol de las Rozas. Una reunión que se produce en cada compromiso con la 'Roja', en la que se aparcan los intereses, rivalidades y colores de los clubes para remar juntos.

Dicha concentración no se producirá, pero desde la RFEF han querido emularla. Con la voz del capitán Sergio Ramos, han compartido una recreación en la que el defensa va contando cómo llegarían al párking, cómo se saludarían con sus compañeros y el cuerpo técnico y cómo arrancarían las primeras horas fuera de la disciplina de su club.

"Hoy es un día de concentración. Un día que todos los jugadores españoles afrontamos con ganas e ilusión. Pero hoy no vamos a ver al míster ni a su cuerpo técnico. Ni nos vamos a reencontrar con nuestros compañeros. El vestuario está vacío. El gimnasio está vacío. Hoy no saldremos a entrenar. En la Ciudad del Fútbol, como en tantos otros sitios, no hay nadie para que el día de mañana podamos estar todos. Mantengamos la ilusión", recita Ramos.