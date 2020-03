Casillas y Cannavaro exponen su preocupación por el coronavirus: "Tenían que haber cerrado todos los países"

Iker Casillas y Fabio Cannavaro protagonizaron un encuentro digital en directo a través de sus redes sociales, en el que los exjugadores del Real Madrid se sinceraron sobre la pandemia de coronavirus que ha paralizado el deporte mundial, entre otras consecuencias.

El exportero del Madrid y candidato a la presidencia de la RFEF charló con su antiguo compañero en el equipo blanco, que ha vivido la crisis sanitaria en primera fila al encontrarse dirigiendo al Guangzhou Evergrande de la Superliga China.

Cannavaro le explicó a Casillas la dura realidad de la situación en el país asiático y su experiencia desde que el virus comenzó a propagarse. Su club les aisló en la ciudad deportiva durante más de una semana y les medían la temperatura antes incluso de entrar a cualquier comercio.

Según el exdefensa italiano "es la única manera de frenar el coronavirus... Imagínate una ciudad de 30 millones de habitantes vacía. Era como una película impresionante".

El técnico del Guangzhou no es ajeno a la gravedad de la situación tanto en Italia como en España y lamentó que "lo malo que tenemos en Europa es que la gente no entiende que tiene que quedarse en casa. Tenían la oportunidad de cerrar los países, cerrar las ciudades y no lo han hecho. Eso ha sido la pena en Europa. Tenían que haber cerrado todos".

Cannavaro también criticó que Italia "está muy mal" porque "veo que la gente sigue saliendo a la calle... Y el problema son los hospitales. Llega demasiada gente y no hay camas para todos".