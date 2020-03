Kike Mateu, el periodista valenciano con coronavirus, se va a casa tras 25 días hospitalizado

Buenas noticias para Kike Mateu: se marcha a casa tras 25 días hospitalizado por coronavirus. Fue él mismo el encargado de anunciarlo a través de su cuenta de Twitter, en la que desde el principio ha narrado su lucha contra el virus.

Mateu lo contrajo cuando viajó a Milán para cubrir el partido entre el Valencia y el Atalanta de Champions, foco de contagio que se considera una de las zonas cero de expansión del virus.

Mateu había dado negativo días atrás, sin embargo, recayó, lo que le ha llevado a estar 25 días ingresado.

"Segunda parte de la prórroga. Minuto 116' de la final. Entra el médico en mi habitación, me mira y dispara. Marca Iniesta. He dado el segundo negativo. Termina el partido. Me voy a casa", escribía el periodista, haciendo una analogía con la final del Mundial de Sudáfrica de 2010 en la que Iniesta hizo campeona a España.

"Hoy lo celebro yo, mañana yo y pronto todos", concluía.