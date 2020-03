Una casa de apuestas ofrece sus cuotas para el torneo de Ibai... y este les responde con un zasca

Ibai Llanos ha arrancado una iniciativa para contribuir a la lucha contra el coronavirus e intentar entretener a los más futboleros en estos tiempos sin deporte. Para ello, ha organizado un torneo de FIFA online entre representantes de los 20 equipos de LaLiga, que como era de esperar, ha tenido una gran acogida por parte de sus seguidores.

Poco han tardado en hacerse eco algunas casas de apuestas que ya ofrecen cuotas para que sus usuarios puedan apostar por su favorito para alzarse el torneo. Sin embargo, esto no ha gustado nada al promotor del torneo, que ha mostrado su descontento en Twitter.

"¿Los expertos en qué se basan para hacer las cuotas? Si no sabemos como juegan al FIFA más de la mitad de los participantes" cuestionaba Ibai. Y es que las cotizaciones de uno y otro no se pueden reflejar en la realidad ya que no hay una correlación entre el nivel de los jugadores, como apunta el organizador. Por ejemplo, Marcos Llorente parte como favorito frente a Carlos Clerc, ganador de la Mambo Cup que enfrentaba a varios de los mejores jugadores de FIFA.

Los expertos en qué se basan para hacer las cuotas? Si no sabemos como juegan al FIFA más de la mitad de los participantes? y encima en algo benéfico xdddd, quitadlo por favor @WilliamHillEShttps://t.co/J5f9vGSlKW — Ibai (@IbaiLlanos) March 20, 2020

Además, de forma sarcástica enfatiza que la casa de apuestas, en este caso, William Hill, intente sacar provecho de una iniciativa benéfica y les pide que lo quiten. A estas críticas se han sumado también numerosos usuarios en la red social, pero todavía la empresa no ha cambiado su postura.