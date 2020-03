Christian, capitán del Oviedo: "Están muriendo personas, hablar de la vuelta al fútbol es frívolo"

El capitán del Real Oviedo, Christian Fernández, que sigue ejercitándose desde su domicilio, quiso dejar muy claro que para él hablar de fechas para el regreso de la competición es frívolo en una situación en la que se están perdiendo vidas, y abogó por cuidar la integridad de todos, también de los futbolistas, que son personas y no mercancías para cuadrar números.

"El mundo del fútbol no puede ser ajeno a la realidad que nos rodea, están muriendo personas y la prioridad ha de ser luchar contra el virus. Tenemos ante nosotros una oportunidad de demostrar solidaridad. Hay estamentos que nos hacen sentir mercancía para cuadrar un presupuesto y somos personas, todo lo que no sea prevalecer la integridad es una temeridad", advirtió el jugador carbayón.

El confinamiento por la alerta sanitaria por el coronavirus le está sirviendo al cántabro no solo para pasar más tiempo con sus hijos, sino también para darse cuenta que pese a su veteranía quiere seguir ligado más tiempo al fútbol y a un Real Oviedo al que quiere seguir vinculado cuando todo esto pase.

"Es una oportunidad para ver crecer a tus hijos y que sean partícipes de tu trabajo. Como equipo estamos acostumbrados a pasar muchas horas juntos y ser cómplices entre nosotros, se hace raro no tener ese contacto en persona. Me acerco a la retirada y esto es un ensayo para cuando no tenga ese día a día; me sirve para darme cuenta de que no estoy preparado aún para no disfrutar de mi profesión", confesó el jugador.

En el plano más estrictamente deportivo, el futbolista agradeció el material proporcionado por el club para mantenerse activos durante el confinamiento y reconoció que lo más importante será pelear también en lo mental si la situación se alarga en el tiempo.

"Si esto dura demasiado, irremediablemente perderíamos todo lo ganado durante el año. El club nos han proporcionado diferentes materiales para perder el menor tono posible en lo físico, y hay otro aspecto, el mental, en el que cada uno tendrá que sobrellevar su lucha interna. Quizá esto nos haga reflexionar sobre todos los privilegios que teníamos y sobre los que pasábamos de puntillas", concluyó Christian.