Rubiales: "Finalizar la Liga con la clasificación actual sería injusto, terminaremos la temporada"

Luis Rubiales compareció en streaming tras la reunión de la Real Federación Española de Fútbol con todas las territoriales para exponer los escenarios a los que se enfrenta el fútbol español en medio de la crisis del coronavirus y con la temporada parada.

El presidente de la RFEF quiso dejar claro que dar por finalizada la temporada con la clasificación actual está descartado: "Si el 30 de junio hay partidos que quedan por disputar, lucharemos por que haya justicia e igualdad, los campeonatos se gana en el campo. Terminar con la clasificación tal cual está ahora es una injusticia. Impediríamos a los que están cerca a luchar por el título o salvar la categoría. No se puede asegurar que la clasificación que hay ahora será la que sea cuando acabe", explicó.

"Alargaremos el calendario lo que falta"

"Se hablaba de terminar todo antes del 30 de junio. No podemos garantizarlo, no sabemos a lo que nos enfrentamos. Alargaremos el calendario lo que haga falta", añadió Rubiales sobre las fechas para terminar el curso. Lo que llevará a una más que posible modificación en el calendario de la próxima temporada para la que "no se descarta nada":

"Y para la próxima temporada se hablará del formato en consenso si se viera afectada la duración por el retraso de la presente", explicó.

También ha descartado el presidente dar por buena la liga tal y como acabó en la primera vuelta: "Se hablaba de retrotraernos a la mitad de la competición porque así todos habían jugado con todos una vez, pero eso también lo descartamos porque hay equipos que están haciendo mejor segunda que la primera", dijo.

Asimismo, garantizó "al 100%" que todos los clubes no profesionales recibirán "hasta el último euro prometido" en concepto de ayudas pactadas a principios de la temporada y de todos los programas de impulso del fútbol modesto. Esto choca con la información de que la Liga cifra en cientos de millones de euros las pérdidas por el parón de la competición. "Es importante que me escuchen todos los clubes no profesionales de ámbito estatal: hasta el çúltimo euro que se ha prometido por parte de esta Federación a los clubes modestos será recibido. 100% garantizado.", dijo Rubiales.