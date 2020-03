Alfonso Reyes, con coronavirus: "Fiebre, tos cuando hablo y cansado, muy cansado, pero toca aguantar"

Todo un histórico del baloncesto español como Alfonso Reyeslucha -se sabe desde el pasado sábado- contra el coronavirus. Pasa la enfermedad en su casa y no duda en relatar su experiencia en Twitter. Atendió a 20minutos con una fuerte tos que no le resta un ápice de amabilidad pese al complicado e incómodo momento que está viviendo.

Como presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), señala lo mucho que se tardó en tomar medidas, lo inconveniente del viaje del Real Madrid a Milán a finales de febrero (en el que estaba su hermano Felipe, capitán del equipo blanco) y también a los multitudinarios eventos de hace dos fines de semana, desde el 8-M hasta el acto en Vistalegre de Vox.

¿Cómo se encuentra?

Un poco como estos días. Ahora por la mañana con poca fiebre, tos principalmente cuando hablo, sino no tanta. Y cansado, muy cansado, pero toca aguantar.

¿Cómo fueron los primeros síntomas?

La tos la tenia hace tiempo ya, pero como no tenía motivo de alarma... Ya cuando me empezó la fiebre me di cuenta de que no era normal.

¿Llamó entonces al teléfono disponible para casos de coronavirus?

Sí, pero no tenía mucha fiebre y me dijeron que si no había tenido contacto con ningún contagiado no se iba a hacer nada. Después cuando tenía más fiebre pues no me cogieron el teléfono. Ya me han confirmado que no se hacen las pruebas si no se va al hospital, pero evidentemente no voy a ir al hospital para hacerme la prueba.

Tiene la enfermedad pero no está diagnosticado, entonces.

Creo que la tengo pero no es al 100%. Esto no me había pasado nunca. Entiendo que lo que pasa es que hay muchísimos más contagiados de los que hay en las cifras oficiales. Pero eso no importa, lo importante son los fallecidos. Estamos viendo que hay mucha gente contagiada, políticos y en todos los ámbitos.

Estuvo con su hermano Felipe hace poco. Ese viaje a Milán del Real Madrid hace unas semanas...

Bueno, yo tampoco quiero echarle la culpa al pobre Felipe, él no tiene síntomas, pero cualquiera sabe, está por todos lados.

Manifestaciones, concentraciones, el 8 de marzo, Vistalegre y demás, lo podemos pagar

Se reaccionó tarde en todos lados, también en el baloncesto. Recuerdo la queja de Thompkins antes de viajar a Milán, todas las precauciones que tomó y aún así ha acabado infectado.

Ese viaje a Milán ya dijimos que no era el mejor, se ha reaccionado tarde. Manifestaciones, concentraciones, el 8 de marzo, Vistalegre y demás, lo podemos pagar. No es tiempo ahora de pedir responsabilidades sino de estar todos juntos, pero esto no puede volver a pasar.

No sé si tiene temor ante una enfermedad nueva. O incluso miedo.

No, miedo en ningún momento porque no tengo ningún problema respiratorio. Pero sí es pesado, nunca había estado tanto tiempo malo. Sobre todo el problema está en los grupos de riesgo, nuestros padres, los abuelos, ellos sí que lo pueden pasar mal.

BIO DE ALFONSO REYES Nacido en Córdoba hace 49 años, su gancho con la izquierda y su forma de pegarse bajo los aros pese a su corta estatura para un pívot (apenas 2,02 metros) le convirtieron en un jugador muy carismático. Triunfó en Unicaja, Estudiantes y Real Madrid. Con España ganó la plata en el Eurobasket de 1999. Ahora es presidente de la ABP.

Está contando como va su enfermedad en Twitter, no sé si intentando concienciar.

Sí, eso estoy intentando un poco. Me sirve a mí para pasar el rato y también contar mi experiencia. Las muestras de apoyo me ayudan pese a que no tenga nada grave. Y si se puede, ayudar a la gente a que se vea cómo va a ser.

¿Cómo están los jugadores? ¿Hay preocupación o tranquilidad?

Preocupación. Hemos conseguido que no entrenen y estamos en contacto todos para ver qué pasa ahora. Lo fundamental es cuidar la salud de los deportistas.