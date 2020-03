Concluye la investigación del accidente de Emiliano Sala: iba inconsciente antes de estrellarse y el avión no tenía licencia

David Ibbotson, el piloto que llevaba a Emiliano Sala, y el propio avión en el que viajaba el futbolista argentino no tenían las licencias necesarias para operar comercialmente, según desveló este viernes el informe del Departamento de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido (AAIB).

La investigación ha revelado que Ibbotson perdió el control de la aeronave durante un giro, cuando estaba intentando recuperar visibilidad. Las conclusiones determinan que era "más probable" que pasara porque el vuelo "no se realizó de acuerdo con los estándares de seguridad aplicables a una operación comercial", relata en el informe Crispin Orr, el investigador principal del caso.

El piloto no tenía entrenamiento previo para volar de noche y su licencia SEP, que le permite volar un avión de un solo motor, había expirado tres meses antes del accidente. Además, fue pagado por el viaje, algo a lo que no estaba autorizado por su licencia.

La investigación publicada este viernes concluyó que tanto Sala como Ibbotson "probablemente" sufrieron envenenamiento por inhalación de monóxido de carbono mientras el avión se precipitaba contra el mar, lo que hizo que en el momento del impacto ya estuvieran inconscientes.

La presencia del CO en la cabina del avión pudo haber provocado, en última instancia, que Ibbotson no respondiera durante los últimos cuatro minutos de vuelo, ya que, afirman en el informe los investigadores, en caso de envenenamiento por este gas se suele perder la consciencia "entre uno y tres minutos". Además, no había ningún detector con una advertencia activa en el avión que pudiera haber alertado al piloto de la presencia de monóxido de carbono.

Mientras el cuerpo de Sala fue recuperado semanas después del accidente junto al fuselaje del avión, el de Ibbotson aún sigue en el fondo del mar.