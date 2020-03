Talaba y Zacarías pasan a los cuartos de final del torneo de Irapuato

la mexicana María José Portillo Ramírez, número 431 de la WTA y a la jugadora colombiana María Camila Osorio Serrano se retiraron durante los octavos de final del torneo de Irapuato cuando el contador mostraba 2-0, así que el partido terminó con la victoria para la jugadora rumana Gabriela Talaba, número 244 de la WTA y la tenista mexicana Marcela Zacarías, número 184 de la WTA. Con este resultado, podremos seguir viendo a la pareja ganadora en los cuartos de final del torneo de Irapuato.

Los datos recogidos acerca del partido muestran que Talaba y Zacarías, las ganadoras, lograron quebrar el saque en una ocasión, mientras que la pareja perdedora, por su parte, no logró quebrar el saque a sus adversarias. Asimismo, Talaba y Zacarías tuvieron un 0% de efectividad en el primer servicio y consiguieron el 100% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de sus rivales fue de un 71% y lograron el 43% de los puntos al saque. Para concluir, en el apartado de penalizaciones, las jugadoras clasificadas no cometieron ninguna doble falta y las jugadoras eliminadas no hicieron ninguna doble falta.

En los cuartos de final, las vencedoras se medirán contra las jugadoras estadounidenses Caitlin Whoriskey e Ingrid Neel.

El torneo de Irapuato (ITF Mexico 01A) se lleva a cabo desde el 10 al 14 de marzo sobre pista dura exterior. Durante esta competición se enfrentan un total de 14 parejas.