El exdelantero Iván Kaviedes tumba a un hombre de un puñetazo en una pelea callejera

El exdelantero ecuatoriano Jaime Iván Kaviedes protagonizó un violento incidente durante una pelea callejera, en la que noqueó a un hombre de un puñetazo.

Kaviedes, de 42 años, es un viejo conocido del fútbol español, tras su paso por el Valladolid y el Celta de Vigo y fue denunciado por agresión después de propinar un brutal golpe a un hombre al que dejó inconsciente.

El exjugador explicó que la pelea comenzó cuando "estábamos jugando en una cancha" y porque varias personas que se encontraban bebiendo alcohol "me insultaban mientras estaba en el partido, recoge El Universo..

"Como siempre, había unos en una esquina tomando (consumiendo alcohol). Me insultaban mientras estaba en el partido, pero yo no contestaba porque estaba jugando. Justo me vinieron a vistar acá, donde yo vivo, y mi tía, mis primas y mi novia estaban allí. Y creo que mi prima ya se calentó y mi novia también porque las estaban insultando".

Iván Kaviedes se defendió de estos señores, observen bien el video @FiscaliaEcuadorpic.twitter.com/7heTO4Um9c — Holger C (@HolgerCevallo12) March 11, 2020

Fue entonces cuando comenzó la trifulca, ya que "fui a reclamarle, pero fui solo primero". Sea como fuere, el incidente dejó una lamentable escena que pone a Kaviedes en el centro de la polémica.