Victoria de Schaefer y Price en los octavos de final del torneo de Cancún

La tenista peruana Dominique Schaefer y la jugadora estadounidense Gabriela Price cumplieron las previsiones al ganar en los octavos de final del torneo de Cancún en cincuenta y siete minutos por 6-2 y 6-1 a la estadounidense Zoe Hitt y a la tenista italiana Gala Arangio. Tras este resultado, la pareja se hace con el puesto para los cuartos de final del torneo de Cancún.

En el transcurso del partido las vencedoras lograron quebrar 4 veces el saque a sus adversarias, obtuvieron un 77% de primer servicio, no cometieron ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 82% de los puntos al saque. En cuanto a la pareja perdedora, no consiguieron romper el saque ninguna vez, consiguieron un 74% de efectividad, no hicieron ninguna doble falta y ganaron el 42% de los puntos al saque.

Durante los cuartos de final, las ganadoras se verán las caras con las vencedoras del partido entre Lauren Proctor y Paige Cline contra Alyssa Tobita y Silvia Ambrosio.

Este torneo tiene lugar en Cancún entre los días 10 y 14 de marzo sobre pista dura exterior. En el campeonato participan un total de 16 parejas.