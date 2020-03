Juan Antonio Samaranch reafirma la celebración normal de los Juegos: "Van a ser los mejores de la historia"

El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional ha vuelto a confirmar que los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán con normalidad, sin cambiar ni de sede ni de fechas. Juan Antonio Samaranch se mostró muy positivo y confiado en la entrevista del pasado lunes en Cadena COPE con respecto a la cita olímpica y el coronavirus.

"Los JJOO se van a hacer. No nos planteamos cambiarlos de fecha o de ciudad", anunció confiante. Además enfatizó sobre la capacidad de la organización para organizarlo en los tiempos que corren y dijo que ellos "no se está guardando nada detrás de los esfuerzos".

"No nos han dicho que haya que suspenderlos o que tengamos que prever una posible suspensión"

Sin embargo, quiso matizar que, si bien el COI se reafirma en su capacidad de planificar el evento en los tiempos que corren, la organización queda a la espera de cómo se desarrolle la situación sanitaria.

"Los JJ OO podemos hacerlos, seguro, a no ser que se nos indique que, o los organizadores no lo pueden organizar, porque sus autoridades sanitarias o las internacionales no lo consideran seguro, o porque consideran porque hay problemas para que los atletas vayan hasta Tokio".

Sin embargo, apuntó que ninguna organización les ha dado indicaciones al respecto de la celebración (o no) de los Juegos. "No nos han dicho que haya que suspenderlos o que tengamos que prever una posible suspensión. Puede ser porque no lo piensan, o porque lo ven muy lejos", reflexionó.

Samaranch también fue preguntado por la opción de que los Juegos Olímpicos se celebren sin público algo que, sorprendentemente, admitió "no haber considerado", y que desde un plano personal no comparte. "No se si tendría sentido, lo que es importante en unos JJ OO es la villa olímpica, la convivencia de los atletas de distintas religiones, países y razas en armonía y paz", justificó.

Finalmente, el vicepresidente dio a entender que si la cita olímpica comenzase bajo unas circunstancias similares a las actuales, se celebraría con normalidad. “Los juegos van a ser a finales de julio de este año, y los vamos a hacer en Tokio, a no ser que salte una eventualidad que a día de hoy no está prevista".