El Real Madrid de Zidane se cae en el peor momento

"El peor partido de la temporada". La frase fue de Zinedine Zidane tras una derrota ante el Betis que no solo significó que los blancos perdieran el liderato, también que por primera vez en lo que va de temporada no dependan de sí mismos para ganar la Liga.

Lo tenía todo de cara el conjunto madridista. El Barça atraviesa un convulso momento institucional, acumulando problemas extradeportivos uno detrás de otro, y sobre el campo sigue ofreciendo muchas dudas, sacando los partidos adelante casi de milagro y dejando la sensación de que puede tropezar casi ante cualquier equipo. Pero parece empeñado el Real Madrid en volver a tirar la Liga, algo ya habitual en la última década, en la que el club de Chamartín solo ha ganado dos veces el torneo doméstico. Su dominio en Europa (tres Champions seguidas entre 2016 y 2018, cuatro de cinco contando la de 2014) no lo ha podido trasladar a la Liga al no tener la constancia suficiente, no ser capaz de mantener una cierta regularidad, no concentrarse lo suficiente ante equipos a los que no considera tan ‘grandes’.

Las decisiones de Zidane en las últimas semanas son difíciles de entender. Tras encontrar un equipo que le estaba dando un gran resultado, con protagonismo de fichajes como Mendy y jóvenes que estaban rindiendo muy bien como Fede Valverde -sobre todo– y Rodrygo, el francés ha sorprendido en los últimos partidos con una vuelta a la confianza en su vieja guardia. Así, Marcelo ha sido titular en los cuatro últimos partidos de Liga en el lateral izquierdo pese a haber dejado muchas dudas en su rendimiento. La dupla Kroos-Modric ha dejado en el banquillo a Valverde en varios partidos, mientras que la suplencia del alemán ante el Manchester City todavía no la entiende nadie, igual que su cambio ante los verdiblancos. Parece que la relación entre el bávaro y el técnico galo no es la mejor. En el caso de Modric, su declive físico es más que evidente, su peso en los partidos ha descendido drásticamente, pero pese a ello Zidane ha insistido con el croata en los últimos encuentros, los decisivos en la Liga y la Champions.

Lo que está claro es que la apuesta de Zidane es por la vieja guardia, por los jugadores que le hicieron ganar tres Champions consecutivas. Los mismos, también, que el año pasado firmaron la peor temporada del club en muchísimos años. El debate de la portería se ha zanjado, con Thibaut Courtois a un nivel extraordinario, pero la defensa ha vuelto a arrojar muchas dudas tras unos meses en los que el Madrid se había convertido en un muro. Carvajal y Sergio Ramos han vuelto a cometer errores que han costado goles y puntos y Marcelo sigue mostrando muchas lagunas atrás, con Mendy relegado a un papel secundario.

Y arriba el problema con el gol es recurrente. Karim Benzema llevaba doce partidos de Liga sin marcar hasta que rompió su sequía con un penalti ante el Betis, pero al galo no se le ve bien y prueba de ello es su error en elVillamarín que les costó a los blancos el segundo gol y la derrota. El jugador que llegó, por nada menos que 60 millones, para complementar y relevar a Karim ha pasado de contar poco a estar casi defenestrado. Por algún motivo Luka Jovic no es del agrado de Zidane y el técnico ya no cuenta con él ni como segundo delantero, Mariano le ha quitado el puesto de nueve suplente.

Del resto de jugadores de ataque, el único que está aportando es Vinícius. Sus limitaciones son evidentes, pero genera peligro y de sus acciones ofensivas surgen cosas. Así, marcó en el Clásico (con fortuna, eso sí) y la jugada del penalti ante el Betis nació de un pase suyo al área.

El resto aportan poco o nada. Gareth Bale ya definitivamente no cuenta para Zidane (lleva tres encuentros sin jugar, Clásico incluido) y Rodrygo ha pasado de futbolista revelación a jugar con el filial, lleva desde enero sin vestir la camiseta del primer equipo en Liga.

La lesión de Isco, unida a la de Eden Hazard de larga duración, hizo que Zidane apostara por un jugador que a él siempre le ha gustado pero que tiene muchos detractores: Lucas Vázquez. El partido en el Benito Villamarín dejó en evidencia sus limitaciones (sin desborde, malos pases, controles defectuosos) y volvió a reabrir el debate de por qué el gallego tiene tantos minutos.

El Madrid tiene infinidad de problemas y un futuro complicado en Liga, pues ahora necesita que el Barça pinche y no fallar más. Y en la Champions, en una semana, espera el Manchester City, ante el que necesita una proeza para pasar a los cuartos de final. El panorama no es nada alentador para los blancos.