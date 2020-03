El Circuit de Catalunya, pendiente del coronavirus: opera con "normalidad" para el GP de España de F1

El temor ante un aplazamiento o una cancelación de un Gran Premio va a golpear constantemente cada carrera de Fórmula 1, como ha ocurrido con todas las competiciones deportivas internacionales y masivas.

El Gran Circo ya se ha visto afectado: el GP de China se ha aplazado 'sine die' y el de Bahrein se disputará sin público para evitar la propagación del coronavirus. La cita de Vietnam está en el aire, aunque de momento no hay cancelación, y ante la eventual llegada a Europa hay muchas interrogantes, dado que cada día se están endureciendo las limitaciones.

Ante esta situación, hay muchos aficionados que se quieren desplazar al GP de España de Fórmula 1 y tienen serias dudas: ¿peligra la disputa de la cita, que este año será la segunda en territorio europeo tras la entrada del GP de los Países Bajos?

La respuesta desde el Circuit de Barcelona-Catalunya es que, ahora mismo, no. "Estamos operando con total normalidad. De momento, sólo se ha cancelado el test invernal del campeonato GT Sport, que iba a celebrarse la semana pasada, por decisión del promotor", ha afirmado un portavoz del trazado catalán a este periódico.

No son ajenos a la situación, no obstante. "Estamos monitorizando constantemente la situación, en contacto con la Generalitat, Sanidad y con el resto de autoridades. De momento no nos han dicho nada al respecto, pero quedan aún unos meses. Lo estamos siguiendo, pero de momento hay normalidad", apuntan, toda vez que señalan que "la venta de entradas se mantiene a buen ritmo". De hecho, no se plantean prohibir la entrada al público ni que se dispute a puerta cerrada

La renovación del GP de España de F1, sin pausa pero sin prisa

La situación del coronavirus ha hecho que para la organización de la Fórmula 1 haya movido de su orden de prioridades el asunto de la renovación del GP de España en Montmeló.

Las caída progresiva de público en los últimos años, las dificultades para obtener ayudas económicas del consistorio barcelonés, la tensión política y otros factores han hecho que esté en el aire el futuro de la cita española, al menos, en el trazado catalán.

No obstante, desde el Circuit son optimistas. "Vamos a empezar en breve a negociar. No nos hemos puesto plazos ni fechas tope, pero no hay temor. Nosotros queremos renovar y ya en los test hubo un primer acercamiento. Hay tiempo", señalan al respecto.