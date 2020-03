Gales pide que se investigue la 'michelada' de Marler a Jones en el partido contra Inglaterra

Alun Wyn Jones, capitán de la selección de Gales de rugby, ha asegurado que espera que la Federación Internacional investigue el momento en el que el jugador inglés Joe Marler le agarró los testículos durante el partido de la penúltima jornada del torneo Seis Naciones, disputado este sábado en Twickenham, hecho que no fue revisado por los árbitros.

Jones reconoció tras el partido, que concluyó con triunfo de Inglaterra por 33-30, que le molestó que no se hiciera nada al respecto y confió en que haya una investigación sobre Marler, que podría hacer frente a una sanción de entre doce y 24 semanas.

"He jugado 238 partidos con mi selección y si reacciono seguro que me muestran una tarjeta roja. Es difícil ¿no?. Esperemos que World Rugby (la Federación Internacional) mire la acción", indicó Jones, quien apuntó que Joe Marler, no obstante, "es un buen tipo", al que dio la mano al concluir el choque.

"Miré al juez de touch y obviamente no vio lo que pasó, pero se han mostrado muchas imágenes, parece que muchos seguidores vieron lo que pasó", apuntó el galés, quien lamentó que el TMO (la revisión por video de las jugadas en el rugby) no revisara esta acción.