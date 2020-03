Previa del partido: US Lecce - AC Milan

El lunes a las 20:45 se jugará el partido de la vigésimo séptima jornada de la Serie A, en el que veremos disputarse la victoria al US Lecce y al Milan en el Via Del Mare.

El US Lecce tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la vigésimo séptima jornada tras sufrir una derrota contra el Atalanta en el encuentro anterior por un resultado de 2-7.

En el lado de los visitantes, el AC Milan cosechó un empate a uno frente a la Fiorentina, sumando un punto en el último encuentro disputado de la competición.

Con respecto al desempeño en su estadio, el US Lecce ha ganado dos veces, ha perdido en seis ocasiones y ha empatado cinco veces en 13 partidos jugados hasta ahora, lo que brinda más oportunidades de las esperadas a los visitantes, que podrían tenerlo más sencillo para ganar. A domicilio, el AC Milan ha vencido seis veces y ha sido derrotado en seis ocasiones en sus 13 encuentros disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Via Del Mare, de hecho, los números muestran una victoria, tres derrotas y siete empates a favor del US Lecce. A su vez, los visitantes no pierden en sus últimas tres visitas al estadio del US Lecce. La última vez que jugaron ambos equipos en este torneo fue en octubre de 2019 y el resultado fue de empate (2-2).

En cuanto a su posición en la tabla clasificatoria de la Serie A, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, el AC Milan está por delante del US Lecce con una diferencia de 11 puntos. El equipo de Fabio Liverani llega al partido en decimosexta posición y con 25 puntos antes del encuentro. En cuanto a su rival, el AC Milan, se sitúa en séptima posición con 36 puntos.