La justicia da la razón a la RFEF y confirma que el Girona-Barcelona no debía disputarse en Miami

La titular del jugado de lo Mercantil número 12 de Madrid, Ana María Gallego, desestimó la demanda de LaLiga contra la decisión de la Federación Española de Fútbol (RFEF) de no autorizar que el partido de la temporada pasada Girona-Barcelona se jugara en el Hard Rock Stadium de Miami.

Según la juez, la RFEF no incurrió en conducta ilícita de competencia desleal al no autorizar de inicio la celebración del encuentro, ya que "la organización de competiciones por LaLiga debe realizarse en coordinación" con la RFEF.

Tras el juicio celebrado el pasado día 12, la magistrada resolvió que la RFEF no negó la autorización de forma expresa, ya que el plazo para el visto bueno definitivo expiraba el 5 de enero de 2019, pero el Barcelona renunció unilateralmente a la disputa del partido previsto para el 26 de enero.

Contra esta sentencia cabe la interposición de un recurso de apelación ante la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, la competente en asuntos de naturaleza mercantil.

Comunicado de LaLiga

LaLiga ha respondido con un comunicado, en el que anuncian que van a recurrir la sentencia, porque no renuncian a su sueño de ver un partido de su competición en tierras americanas:

"Desde LaLiga respetamos pero no compartimos el fallo del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid respecto a la celebración de un partido de LaLiga en Estados Unidos, por lo que recurriremos la decisión.

LaLiga no duda que haya que coordinar la competición con la RFEF, pero esta coordinación no puede estar basada en decisiones arbitrarias y contra el mercado de la competencia.

Seguiremos defendiendo nuestros derechos y el de los clubes. Jugar UN partido de LaLiga en el extranjero, como ya hacen otras ligas de otros deportes como la NBA o la NFL, por ejemplo, es algo muy positivo para el crecimiento de la competición, para nuestros aficionados globales y hasta para la propia RFEF.

Seguiremos trabajando en la expansión internacional de LaLiga, quien ya cuenta con 11 oficinas y 46 delegados alrededor del mundo, más 100 millones de seguidores globales en redes sociales en las que hablamos 18 idiomas, y más de 80 acuerdos con operadores de televisión internacionales."

LaLiga es Embajadora Honoraria de la Marca España en su categoría de Relaciones Internacionales por su trabajo alrededor del mundo y la industria del fútbol profesional genera el 1,37% del PIB español, 185.000 empleos y 4.100 millones de euros en impuestos. Con la celebración de un partido fuera de nuestras fronteras podremos seguir creciendo y generando riqueza para toda la sociedad española.

Sabemos que no es un camino fácil, pero consideramos que debemos seguir en la línea marcada para, no solo crecer, si no también defendernos de la gran competencia global."