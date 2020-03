Previa del encuentro de la jornada 28: Cornellà contra At. Levante

Este domingo a las 12:00 en el Nou Municipal se verán las caras el Cornellà y el At. Levante en el partido que corresponde a la jornada número 28 de la Segunda División B.

El Cornellà afronta el partido de la vigésimo octava jornada con ganas de sumar más puntos a su clasificación tras haber empatado 0-0 ante el Villarreal B en su último partido.

En el lado de los visitantes, el At. Levante sufrió una derrota ante el Ebro en el último partido (1-2).

Con respecto al desempeño en su estadio, el Cornellà ha ganado ocho veces, ha sido derrotado en dos ocasiones y ha empatado cuatro veces en 14 partidos jugados hasta ahora, unos valores que pueden resultar esperanzadores para el At. Levante, pues evidencian cierta debilidad de los locales en los encuentros que tienen lugar en el Nou Municipal. En las salidas, el At. Levante ha vencido cuatro veces y ha empatado dos veces en sus 13 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en casa del Cornellà, de hecho, los números muestran dos victorias y una derrota a favor del conjunto local. A su vez, es destacable la racha de los locales, que llevan dos partidos seguidos ganando en casa frente al At. Levante. La última vez que se enfrentaron el Cornellà y el At. Levante en la competición fue en octubre de 2019 y el encuentro finalizó con un marcador de 3-1 favorable al At. Levante.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por 11 puntos a favor del Cornellà. El equipo de Guillermo Fernández se sitúa en el cuarto lugar con 46 puntos en su casillero. Por su parte, los visitantes se sitúan en duodécima posición con 35 puntos.