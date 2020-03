Ruth Jebet, vigente campeona olímpica y exrécord del mundo de 3.000 obstáculos, sancionada hasta 2022 por dopaje

La bahreiní Ruth Jebet no podrá defender su medalla de oro olímpica de 3.000 metros obstáculos en Tokio 2020, después de que la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) de World Athletics (el nuevo nombre de la IAAF) haya ratificado las sanción provivisional que le impusieron en 2018 tras dar positivo por eritropoyetina, más conocida como EPO.

La atleta fue cazada en un control antidopaje realizado en diciembre de 2017, fuera de competición, mientras estaba en Kapsabet (Kenia). Ese test luego fue analizado en Estocolmo (Suecia), donde se ratificaron los valores anómalos.

La sanción suponen cuatro años de suspensión efectiva, con carácter retroactivo, que comienza a contar en 2018. Esto implica que se quedará sin competir, al menos, hasta 2022.

Cuando se confirmó el positivo, alegó desconocimiento. "No sé de medicinas y suplementos, pero tengo que decir que la última vez que tomé tabletas e inyecciones me las dio el terapeuta Nicholos Togom, que me dijo que era bueno para la regeneración muscular, pero no sabía que esas sustancias estuvieran prohibidas. Por supuesto, si las encontraron en mi orina soy responsable por ello, pero nunca las he tomado intencionadamente", señaló.

Jebet no sólo es campeona olímpica, título que mantendrá ya que el positivo es posterior a lograrlo en los Juegos de Río, sino que además estableció un récord del mundo en la prueba (8:52.78), que acabó siendo destrozado por la keniana Beatrice Chepkoech.