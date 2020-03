Zozulya pide disculpas tras sus últimas declaraciones homófobas

Roman Zozulya ha vuelto a pedir disculpas por sus últimas declaraciones en una entrevista en 'Football Hub' de la televisión ucraniana. El delantero bromeaba con las acusaciones que ha recibido desde llegar a España, sobre todo en el campo del Rayo Vallecano.

Sin embargo, al dar la puntilla en el reportaje, el futbolista dejó unas palabras que han revolucionado las redes. "Lo siguiente será que soy maricón. Maricón es gay en español. No me extrañaría", comentó.

Por eso mismo, una vez más se ve obligado a pedir disculpas por sus declaraciones, visto el revuelo causado. Esta vez, ha sido el Albacete el que ha compartido un vídeo de su jugador, inmerso en su enésima polémica desde que llegase a España.

"No me he expresado correctamente", comienza diciendo el jugador. "Me gustaría pedir perdón a las personas que se sintieron ofendidas con mis palabras. Mi intención no era humillar ni ofender a nadie", explicó.