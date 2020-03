El Tour de Francia y las 24 horas de Le Mans, en peligro de cancelación por el coronavirus: "Debemos estar preparados para todas las eventualidades"

Francia, como el resto de países, está tomando medidas serias para evitar la propagación del coronavirus. Una de las más llamativas es la de prohibir los eventos con más de 5.000 personas en recintos cerrados, lo que ha hecho que se cancelen numerosos partidos de fútbol sala, balonmano y baloncesto, entre otros.

El asunto es distinto si se refieren a acontecimientos con público masivo a cielo abierto, y aquí entran en juego dos de los acontecimientos deportivos que más público suscitan y más interés generan: el Tour de Francia de ciclismo y las 24 horas de Le Mans de automovilismo.

La cita ciclista por excelencia arrancará el 27 de junio y acabará el 19 de julio, siempre que no haya que modificar su duración ni su recorrido. Desde Amauri Sports, el organizador, no descartan hacerlo, dado que dependen de las autoridades nacionales y regionales de cada zona por donde pasará la ronda gala. No hay nada fuera de la mesa, incluso la cancelación absoluta.

De la misma manera, la carrera de resistencia por excelencia tampoco tiene fija su disputa. El fin de semana del 13 y 14 de junio se disputará la prueba reina del WEC, pero antes esa misma semana se celebran los entrenamientos, test, eventos... En definitiva, alrededor de las 24 horas gira todo un universo en Le Mans, que hace que la región de La Sarthe albergue más de 300.000 espectadores.

Pierre Fillon, presidente del Automobile Club L'Ouest, organizador de la carrera, no se atreve a garantizar que vaya a celebrarse con normalidad.

"Haremos lo que podamos para mantener nuestros eventos, siempre que podamos garantizar la protección de todos los involucrados. En esta situación, debemos estar preparados para todas las eventualidades y daremos los pasos apropiados en línea de las instrucciones oficiales. Entiendo que mucha gente tiene preguntas, pero esta es una situación sin precedentes. La salud y seguridad son las principales prioridades y tomaremos las precauciones necesarias", ha señalado en declaraciones al portal Motor.es.