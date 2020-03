Zozulya se burla de sus críticos: "Primero era fascista, luego nazi, ahora comunista... Lo siguiente será maricón"

Roman Zozulya se ha tomado con humor las acusaciones que, especialmente desde el Rayo Vallecano, realizan contra él.

Tras el partido entre el Albacete y el conjunto madrileño, habló en una entrevista para 'Football Hub', y dejó claro que no le importa lo que digan de él porque "la gente no se aclara".

"Cuando todo empezó, yo era fascista. Luego revisaron mi facebook y era nazi. Hace poco me llamaron racista y hoy, aunque no lo he oído, creo que me gritaron comunista... La gente no se aclara", zanjó al respecto, entre risas, para soltar otra: "Lo siguiente será que soy maricón. Maricón es gay en español. No me extrañaría".

🎥 El vídeo de Zozulya donde realiza esas declaraciones: pic.twitter.com/hW6RiuOSQl — Union Rayo Live (@UnionRayoLive) March 3, 2020

La afición del Rayo protestó de manera irónica contra Zozulya en el último partido que les enfrentó. Dado que los gritos de 'nazi' provocaron la suspensión del encuentro de ida, le llamaron 'comunista' para ver si así se salvaban del castigo que sí les impusieron en la ida.