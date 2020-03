Ronald Koeman rechazó al Barça para seguir en la selección de Países Bajos

La búsqueda de un sustituto para Ernesto Valverde hizo que el FC Barcelona abriera un casting del que salió vencedor el inesperado Quique Setién. No fue, ni mucho menos, la primera opción de la dirección deportiva blaugrana.

Uno de los entrenadores que tantearon fue toda una leyenda en el barcelonismo, toda vez que dio el gol de la primera Copa de Europa de las cinco que tiene el club en sus vitrinas: Ronald Koeman.

Lo confesó él mismo tras el sorteo de la UEFA Nations League: "Me llamaron semanas atrás. Dije que no al Barcelona porque estaba con la selección y tengo un compromiso para seguir. No era el momento", confesó.

Koeman ha sido una constante en la rumorología del Barça, pero no ha acabado de cuajar su fichaje. No obstante, no pierde de vista la oportunidad y no se descarta que, tras la Euro 2020, se haga con el banquillo culé si Setién no continúa.

En la misma comparecencia, Koeman se refirió a la adaptación de uno de sus jugadores en la 'oranje', Frenkie de Jong. "Lo positivo es que juega muchos partidos, pero juega en una posición diferente a la que está acostumbrado. Ni en el Ajax antes ni ahora en la selección juega en esa posición, pero son decisiones del técnico", dejó en el aire. "Conmigo juega diferente", aseguró, en una crítica velada a cómo le está usando Setién.