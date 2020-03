Sanidad prepara un protocolo contra el coronavirus para eventos deportivos

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, anunció que Sanidad estudia las posibles medidas para evitar la propagación del coronavirus en eventos deportivos.

Sanidad busca un protocolo de actuación junto al Consejo Superior de Deportes, las autonomías y las federaciones deportivas, que tomarán una decisión sobre los eventos deportivos que concentren a grandes cantidades de espectadores.

Simón se refirió al fútbol, principalmente, por el próximo partido de la Champions League en el que el Valencia recibe al Atalanta: "Hay zonas de riesgo donde no se deben concentrar personas (por Italia) y no tiene sentido que, si allí no se pueden concentrar, los traigamos a concentrarse aquí".

El director recalcó que "el Consejo Superior de Deportes, el Ministerio de Sanidad, las comunidades afectadas y las federaciones deportivas deberán decidir. Esta tarde creo que probablemente habrá una decisión y se comunicará".