El tenista Dominik Boehler, clasificado para los octavos de final del torneo de Monastir

Dominik Boehler, alemán cumplió las previsiones al ganar en los dieciseisavos de final del torneo de Monastir por 6-2 y 6-1 al tenista austriaco Lucas Krainer. Tras este resultado, el alemán estará en los octavos de final del torneo de Monastir.

El jugador austriaco no consiguió romper el saque ninguna vez, mientras que Boehler, por su parte, lo consiguió 4 veces. Además, el jugador alemán logró un 58% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 74% de los puntos al saque, mientras que su oponente logró un 76% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y ganó el 50% de los puntos al saque.

Este torneo tiene lugar en Monastir del 1 al 8 de marzo sobre pista dura al aire libre. Durante esta competición se presentan un total de 36 jugadores.