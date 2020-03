New York Knicks gana a Houston Rockets por 125-123

New York Knicks logró imponerse como local frente a Houston Rockets por 125-123 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de ganar en casa a Chicago Bulls por 125-115, completando una racha de tres triunfos en sus cinco últimos partidos, mientras que los visitantes también consiguieron la victoria fuera de casa frente a Boston Celtics por 110-111. Con este resultado, por el momento New York Knicks se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 18 victorias en 60 partidos disputados. Por su parte, Houston Rockets, tras el partido, logra mantenerse en puestos de Play-off con 39 victorias en 59 partidos jugados.

Durante el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador y concluyó con un resultado de 36-31. Posteriormente, en el segundo cuarto los locales ampliaron su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 10-2 y llegaron a ir ganando por 24 puntos (62-38) durante el cuarto, el cual acabó con un resultado parcial de 37-32. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 73-63 en el marcador.

En el transcurso del tercer cuarto New York Knicks consiguió mantener su diferencia en el marcador y terminó con un resultado parcial de 28-28 y un 101-91 total. Finalmente, durante el último cuarto redujeron distancias los visitantes, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 24-32, terminando de esta forma el partido con un resultado final de 125-123 a favor de New York Knicks.

Durante el partido, New York Knicks se hizo con la victoria gracias a los 16 puntos, cuatro asistencias y 16 rebotes de Julius Randle y los 27 puntos, cinco asistencias y cinco rebotes de RJ Barrett. Los 35 puntos, ocho asistencias y dos rebotes de James Harden y los 24 puntos, tres asistencias y nueve rebotes de Russell Westbrook no fueron suficientes para que Houston Rockets ganase el partido.

En el próximo encuentro de la NBA, New York Knicks se verá las caras con Utah Jazz en el Madison Square Garden, mientras que el próximo partido de Houston Rockets será contra Los Angeles Clippers en el Toyota Center.