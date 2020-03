Messi desaparece de los Clásicos sin Cristiano Ronaldo: lleva cinco sin marcar ni dar pase de gol

Leo Messi no tuvo su noche en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid pasó por encima del Barcelona, especialmente en la segunda parte, y el argentino no aportó lo que se le espera y se le exige.

El problema para él y para los culés es que no es nuevo. Los datos son demoledores: para un futbolista que ha jugado 43 partidos contra el Real Madrid y ha anotado 26 goles, no es normal la sequía que atraviesa. En los últimos cinco Clásicos, Messi no ha aparecido: ni un gol, ni una asistencia.

La presencia de Messi en el campo no es únicamente determinante por las estadísticas, sino por cómo obliga a sus rivales a modificar todo el planteamiento defensivo. Lo advirtió Sergio Ramos tras el encuentro: "Leo te crea incertidumbre constante". Sin embargo, parece que en los últimos encuentros han sabido cómo neutralizarle.

Cinco Clásicos sin ver portería.



El último gol de Messi al Real Madrid fue al final de la temporada 2017/2018, en la 36ª jornada de Liga cuando acabaron 2-2. La última asistencia, aún antes: en el partido de ida de esa misma temporada, que también acabó con victoria culé (0-3), el '10' no sólo marcó, sino que además dio una asistencia, que a día de hoy es la última que ha aportado.

Entre otros muchos cambios que han ocurrido desde entonces, hay uno que no le afecta directamente a Messi o al Barcelona, sino al propio Real Madrid: no está Cristiano Ronaldo. La sequía del argentino en los últimos cinco Clásicos coincide con la marcha del portugués a la Juventus, aunque en el último sí estaba el exjugador del Real Madrid... en un palco.