El tenista Nicholas David Ionel se convierte en el campeón del torneo de Heraclión

El tenista rumano Nicholas David Ionel y cabeza de serie número 5, ganó en la final del torneo de Heraclión en una hora y cincuenta minutos por 6-4 y 6-2 a Jordan Correia Passos do Carmo, tenista brasileño y cabeza de serie número 4. Con este resultado, el rumano es el nuevo campeón del torneo de Heraclión.

El jugador brasileño no pudo quebrar el saque a su oponente ninguna vez, mientras que Ionel, por su parte, lo logró en 3 ocasiones. Asimismo, el jugador rumano consiguió un 49% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 69% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de su adversario fue de un 65%, no cometió ninguna doble falta y logró el 57% de los puntos al saque.

El torneo ITF Greece F3 se lleva a cabo sobre pista dura exterior y en él participan un total de 48 jugadores. Asimismo, se celebra entre los días 23 de febrero y 1 de marzo en Heraclión.