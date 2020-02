Rafa Nadal vuelve a avisar sobre su retirada: "El final está cada vez más cerca"

El número dos del mundo vuelve a advertir sobre uno de los mayores temores del deporte español: su retirada. Rafa Nadal confesó que su carrera tenística va encarando su recta final, sabedor de que el estado físico no le acompañará eternamente, sobretodo para ejercer un deporte tan exigente como el suyo.

"El final está cada vez más cerca, pero sigo disfrutando y mientras mi físico y mi cabeza me permitan seguir haciendo lo que hago de manera competitiva, aquí seguiré", aseguró en una rueda de prensa en Acapulco.

El español señala dos claves para seguir compitiendo al máximo nivel. La primera de ellas es aceptar sus propios fallos, algo que destacó sobre la semifinal contra Dimitrov, en la que venció en dos sets. "En los quiebres que recibí en los dos sets me faltó agresividad, estuve jugando corto, pero enseguida contrarresté. Me salió bien, aunque lo ideal es no ir con quiebre abajo".

Nadal también desveló que otra gran parte de su pasión viene por el apoyo constante de la afición tanto dentro como fuera de la cancha. "La gente contigo es una inyección de energía grande. Es una de las razones principales de seguir", dijo tras su última victoria en Acapulco.

Victoria ante Dimitrov y a la final

El español se impuso a Grigor Dimitrov en las semifinales del open mexicano. Rafa finiquitó al búlgaro en dos sets, venciendo por 6-3 y 6-2, y se medirá en la final al amerciano Taylor Fritz, de 22 años y que ocupa la 35ª posición en el ránking de la ATP.

"Es un jugador consolidado que está jugando bien, será un partido difícil; golpea fuerte la pelota y debo hacerle golpear desde posiciones incómodas", señaló acerca de su rival en la final del open.