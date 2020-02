Previa del encuentro: arranca el campeonato para el Columbus Crew jugando ante el New York City

El Columbus Crew y el New York City comenzarán su camino en la fase regular de la Major League Soccer en busca de nuevos objetivos, disputando este domingo a las 18:30 el encuentro correspondiente a la jornada inicial en el estadio MAPFRE Stadium.

El Columbus Crew ocupó el 10º lugar en la fase regular de la fase regular de la Major League Soccer con 38 puntos y un balance de 39 tantos a favor y 47 en contra. Inicia esta nueva temporada con Caleb Porter como entrenador, que está al frente de un combinado formado por 28 jugadores.

En cuanto al visitante, el New York City ocupó el primer lugar en la fase regular de la fase regular de la Major League Soccer con 64 puntos y unas cifras de 63 goles a su favor y 42 en contra. Comienza esta nueva edición con un plantel compuesto por 25 futbolistas, que serán liderados por Nick Cushing.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el MAPFRE Stadium y el balance es de tres victorias, una derrota y tres empates a favor del Columbus Crew. A su vez, el conjunto local lleva una racha de tres partidos seguidos sin perder en casa frente al New York City. El último partido que disputaron el Columbus Crew y el New York City en este torneo tuvo lugar en agosto de 2019 y finalizó con un resultado de 1-0 a favor del New York City.