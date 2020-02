Previa del partido de la jornada 26: Cagliari - AS Roma

El próximo domingo a las 18:00 se enfrentarán en el Sardegna Arena el Cagliari y la Roma en el partido que corresponde a la jornada número 26 de la Serie A.

El Cagliari tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la vigésimo sexta jornada después de haber perdido su último encuentro contra el Nápoles por un marcador de 0-1.

Respecto a la escuadra visitante, la AS Roma se impuso al US Lecce por 4-0 durante su último encuentro de la competición, con goles de Edin Dzeko, Henrikh Mkhitaryan, Aleksandar Kolarov y Cengiz Under.

Con respecto al rendimiento como local, el Cagliari ha ganado cinco veces, ha sido derrotado en cinco ocasiones y ha empatado dos veces en 12 partidos jugados hasta ahora, lo que demuestra que se le están escapando puntos en su casa, dando esperanzas a los visitantes de conseguir resultados a su favor. Como visitante, la AS Roma ha sido derrotada en tres ocasiones y ha empatado tres veces en sus 12 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Sardegna Arena, obteniendo como resultado siete victorias, seis derrotas y siete empates a favor del Cagliari. Además, los visitantes no pierden en sus últimas seis visitas al estadio del Cagliari. La última vez que jugaron ambas escuadras en la competición fue en octubre de 2019 y el resultado fue de empate (1-1).

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por 10 puntos a favor de la AS Roma. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el undécimo lugar con 32 puntos en la clasificación. En cuanto a su rival, la AS Roma, se sitúa en quinta posición con 42 puntos.