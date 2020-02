Kevin Durant, a favor de la marihuana en la NBA: "Si la amas, la amas"

Kevin Durant no se ha cortado a la hora de opinar en el eterno debate sobre la utilidad del consumo de marihuana con fines terapéuticos entre los jugadores de la NBA. El jugador de los Nets considera que "ayuda y mejora las cosas" y que "no es dañina" para nadie.

"Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana. Ni siquiera debería haber debate", afirmó tajante en el podcast 'All the smoke', que presentan Stephen Jackson y Matt Barnes, exjugadores de la NBA.

"Todos en mi equipo toman café todos los días o salen a tomar vino después de los partidos. Toman un trago aquí y allá. La marihuana debería estar a ese nivel", añadió Durant.

El consumo de marihuana es un eterno dilema en la competición y muchos exjugadores, entre ellos los dos presentadores citados, han confesado fumarla durante su etapa en activo.

El pasado mes de diciembre, Dion Waiters, jugador de Miami Heat, fue 'cazado' consumiendo gominolas de marihuana en pleno vuelo, lo que derivó en una suspensión de 10 partidos sin sueldo, lo que supuso una reducción de salario de 1,5 millones de dólares.