Previa del partido: el At. Pulpileño recibe al Mar Menor en la vigésimo séptima jornada

El próximo domingo en el San Miguel a las 16:00, se medirán el At. Pulpileño y el Mar Menor en la vigésimo séptima jornada de la Tercera División.

El At. Pulpileño afronta con ánimos reforzados para el encuentro de la vigésimo séptima jornada tras ganar sus dos últimos partidos 0-2 y 0-3, el primero contra el Plus Ultra fuera de casa y el segundo contra el Águilas a domicilio.

Respecto al equipo visitante, el Mar Menor no pudo hacer frente al Muleño en su último partido (2-3).

En referencia al rendimiento como local, el At. Pulpileño ha conseguido unas cifras de ocho victorias, dos derrotas y tres empates en 13 partidos jugados como local, lo que demuestra que se le están escapando puntos en su casa, dando esperanzas a los visitantes de lograr resultados positivos. En el papel de visitante, el Mar Menor ha ganado seis veces y ha empatado cinco veces en sus 12 partidos disputados.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el San Miguel y el balance es de seis derrotas y un empate a favor del At. Pulpileño. Asimismo, los visitantes acumulan dos encuentros seguidos sin perder en el campo del At. Pulpileño. La última vez que jugaron el At. Pulpileño y el Mar Menor en la competición fue en octubre de 2019 y el partido concluyó con un 3-0 a favor del Mar Menor.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Tercera División, podemos ver que el equipo visitante tiene una ventaja de dos puntos. El equipo de Sebas se sitúa en el tercer lugar con 51 puntos en su casillero. Por su parte, los visitantes se sitúan en segunda posición con 53 puntos.