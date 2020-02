Previa del encuentro: el US Lecce recibe al Atalanta

El próximo domingo a las 15:00 tendrá lugar en el Via Del Mare el duelo entre el US Lecce y el Atalanta durante la vigésimo sexta jornada de la Serie A.

El US Lecce tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la vigésimo sexta jornada después de sufrir una derrota contra la AS Roma en el partido anterior por un resultado de 4-0.

En el lado de los visitantes, el Atalanta ganó sus dos últimos partidos de la competición contra la AS Roma en su campo y la Fiorentina fuera de su campo, por 2-1 y 1-2 respectivamente.

Con respecto a los resultados como local, el US Lecce ha ganado dos veces, ha perdido en cinco ocasiones y ha empatado cinco veces en 12 partidos jugados hasta ahora, de manera que se muestra como un conjunto débil en casa, donde los visitantes tienen más oportunidades de las esperadas. En las salidas, el Atalanta ha vencido siete veces y ha sido derrotado en una ocasión en sus 12 encuentros disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Via Del Mare, de hecho, los números muestran dos victorias, tres derrotas y tres empates a favor del US Lecce. Además, los visitantes suman dos encuentros seguidos invictos en el campo del US Lecce. La última vez que se enfrentaron el US Lecce y el Atalanta en este torneo fue en octubre de 2019 y el encuentro finalizó con un marcador de 3-1 a favor del Atalanta.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por 20 puntos a favor del Atalanta. El equipo de Fabio Liverani llega al encuentro en decimosexta posición y con 25 puntos antes del encuentro. Por su lado, el Atalanta tiene 45 puntos y ocupa la cuarta posición en la clasificación.