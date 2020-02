Previa del encuentro: At. Levante - Ebro

El domingo a las 12:00 se jugará el encuentro de la vigésimo séptima jornada de la Segunda División B, el cual enfrentará al At. Levante y al Ebro en el Ciudad Deportiva de Buñol.

El At. Levante afronta con ánimos reforzados el partido de la vigésimo séptima jornada para consolidar una racha positiva después de haber ganado al FC Andorra en el Estadio Prada de Moles por 0-1, con un gol de Víctor Ruíz.

En el lado de los visitantes, el Ebro logró derrotar al Villarreal B 2-1 durante su último encuentro en la competición, con un tanto de Jesús Rubio.

En cuanto al desempeño en su estadio, el At. Levante ha ganado seis veces, ha perdido en cuatro ocasiones y ha empatado tres veces en 13 partidos jugados hasta ahora, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. En las salidas, el Ebro ha vencido una vez, ha sido derrotado en cinco ocasiones y ha empatado seis veces en sus 12 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Ciudad Deportiva de Buñol, de hecho, los números muestran una derrota y un empate a favor del At. Levante. Además, los visitantes no pierden en sus últimas dos visitas al estadio del At. Levante. La última vez que jugaron el At. Levante y el Ebro en esta competición fue en octubre de 2019 y el partido concluyó con un 3-1 para el Ebro.

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Segunda División B, vemos que ambos equipos están separados por dos puntos a favor del At. Levante. El At. Levante llega al encuentro con 35 puntos en su casillero y ocupando la undécima plaza antes del partido. Por su parte, los visitantes se sitúan en duodécima posición con 33 puntos.