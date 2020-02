El Valencia suspende todos sus actos públicos por el brote de coronavirus

La llegada del coronavirus a Valencia ha puesto en alerta a todos los estamentos de la Comunidad, pero especialmente al propio club de Mestalla.

El positivo de Kike Mateu, uno de los periodistas que viajó a Milán para el partido contra el Atalanta, ha obligado a tomar medidas a quienes estuvieron con él, y ante la posibilidad de que haya otros periodistas que estuvieron en contacto con él, desde el club han preferido ser cautos.

En el comunicado, el Valencia ha confirmado que cancelan todo acto público no estrictamente deportivo. Esto incluye ruedas de prensa, comparecencias, actos promocionales y todo lo que no sean los entrenamientos y los partidos. De momento, no hay fecha para este 'toque de queda'.

"Debido a la confirmación por parte de la Generalitat Valenciana de los primeros casos de infección por coronavirus COVID-19 en Valencia, uno de ellos en el entorno de los medios de comunicación que cubren habitualmente la información del primer equipo, el Valencia CF ha decidido, en la línea de las recomendaciones marcadas por las autoridades sanitarias autonómicas y nacionales, incrementar las medidas preventivas de contagio anulando todos aquellos actos, reuniones o concentraciones públicas en espacios cerrados que supongan un riesgo para los jugadores, técnicos y personal del club.

En dicho contexto, se cancela hasta nueva orden cualquier actividad pública no deportiva con integrantes del primer equipo, entre ellas la habitual rueda de prensa del entrenador previa al encuentro de LaLiga, así como todas las comparecencias, previas y posteriores, previstas con motivo del partido de este sábado en el Camp de Mestalla".

El Valencia insiste también en pedir la colaboración de sus aficionados y empleados que viajaron a Milán, uno de los focos del coronavirus en Italia:

"Igualmente, el Valencia CF insiste, en especial de cara a sus aficionados y empleados que viajaron al norte de Italia, en las directrices y recomendaciones sanitarias indicadas por los especialistas en Control y Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública de la Generalitat Valenciana: adoptar medidas de higiene habituales, como cubrirse nariz y boca al toser o estornudar, usar pañuelos de papel desechables y realizar un frecuente lavado de manos y, en caso de desarrollar síntomas respiratorios como tos, fiebre o sensación de falta de aire, permanecer en su residencia habitual y evitar el contacto estrecho con otras personas, manteniendo una distancia superior a 1 metro, además de contactar telefónicamente con un servicio médico a través del 112, informando de síntomas y antecedentes".