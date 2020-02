La AS Roma pasa a la siguiente fase de la Europa League tras empatar a uno frente al Gent

Tras el encuentro de vuelta de los dieciseisavos de final que tuvo lugar en el Ghelamco Arena, el Gent pasa a la siguiente fase de la Europa League tras empatar a uno con la Roma. El partido de ida celebrado en el estadio de la AS Roma acabó con un marcador de 1-0 para la AS Roma. Gracias al éxito logrado en esta fase, la AS Roma se aseguró su permanencia en el torneo durante al menos la siguiente ronda.

El primer equipo en marcar fue el Gent, que estrenó su cuenta goleadora con un gol de Jonathan David en el minuto 25. Empató la AS Roma gracias a un tanto de Justin Kluivert a los 29 minutos, acabando la primera mitad con un 1-1 en el luminoso.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en la segunda mitad y por lo tanto el tiempo reglamentario acabó con el resultado de 1-1.

Los entrenadores de ambos equipos decidieron usar todos los cambios disponibles. En el Gent entraron Giorgi Chakvetadze, Giorgi Kvilitaia y Anderson Niangbo en sustitución de Roman Bezus, Laurent Depoitre e Igor Plastun, mientras que la Roma dio entrada a Davide Santon, Federico Fazio y Gonzalo Villar por Leonardo Spinazzola, Jordan Veretout y Carles Pérez.

El árbitro mostró seis tarjetas amarillas, cuatro de ellas al Gent (concretamente a Roman Bezus, Laurent Depoitre, Sven Kums y Milad Mohammadi) y dos a la Roma (Jordan Veretout y Leonardo Spinazzola).

Para poder conocer al siguiente rival de la AS Roma habrá que esperar al sorteo de los octavos de final de la Europa League que tendrá lugar en los próximos días.