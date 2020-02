El tenista Tomas Martin Etcheverry consigue el puesto de los cuartos de final a costa de Alejo Lorenzo Lingua Lavallen

El jugador argentino Tomas Martin Etcheverry, número 330 de la ATP y cabeza de serie número 1, cumplió los pronósticos al ganar por 6-3 y 6-3 en una hora y ocho minutos al jugador argentino Alejo Lorenzo Lingua Lavallen en los octavos de final del torneo de Río Cuarto. Tras este resultado, el tenista argentino estará en los cuartos de final del torneo de Río Cuarto.

Durante el juego, Etcheverry consiguió quebrar el saque a su contrincante 3 veces, tuvo un 78% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró el 88% de los puntos al saque. En cuanto al argentino, no pudo romper el saque a su adversario ninguna vez, tuvo un 60% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 60% de los puntos al saque.

Durante los cuartos de final Etcheverry se medirá con el ganador del partido en el que se enfrentarán el jugador argentino Gabriel Alejandro Hidalgo y el argentino Facundo Arguello.

En el torneo de Río Cuarto (ITF Argentina F1) se enfrentan 72 jugadores. Asimismo, se celebra entre los días 23 de febrero y 1 de marzo sobre tierra batida exterior.