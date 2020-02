El periodista deportivo con coronavirus que viajó con el Valencia a Milán: "Estoy perfectísimo"

El primer positivo por coronavirus registrado en Valencia es el de un periodista deportivo de 44 años, según apuntaron diversos medios y pudo confirmar 20 minutos. Se trata de un profesional que sigue la actualidad del club che y viajó a Milan para cubrir el partido de ida de los octavos de final de la Champions League contra el Atalanta.

El periodista ingresó en un hospital de madrugada, tras llegar con síntomas y dar positivo en las pruebas. Ahora permanece aislado y con tratamiento, pero pide calma porque "tengo síntomas de una gripe pero nada más. Estoy perfectísimo", declara en Las Provincias.

También quiere dejar claro que "me encuentro bien, estoy tranquilo y muy bien atendido" y explica que "por responsabilidad fui al médico y me derivaron al hospital para hacerme la pruebas".

El periodista reconoce que "había estado en Milán y creo que mi obligación era acudir" y apuntó que "el miércoles no fui a trabajar".

En cualquier caso, recalcó que "de verdad, los síntomas que tengo no me impedirían ir a trabajar pero me hice las pruebas por pura responsabilidad. Que nadie se alarme, estoy perfecto".