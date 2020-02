Vinícius estalla contra los árbitros: "Nos pitan mal a posta y va a ser siempre así"

El Real Madrid vivió una dura derrota frente al Manchester City, que remontó el tanto de Isco en un partido al que no le faltó la polémica arbitral. Desde el club blanco criticaron que Gabriel Jesús comete falta sobre Sergio Ramos en la jugada del 1-1, algo que Vinícius también recalcó con unas declaraciones muy críticas con la actuación arbitral y que traerán cola.

"No nos hundimos físicamente. Gabriel Jesús hace falta en el primer gol. Todo el mundo lo sabe. Pasó en la primera parte conmigo y Mahrez y me pitó falta. Tiene VAR y no quiso ir a verlo", lamentó Vinícius en la zona mixta.

El atacante cree que no se trata de un caso aislado y quiso dejarlo claro: "Siempre vienen aquí los árbitros y pitan contra nosotros. Yo vi en el campo que era falta, no me hizo falta verlo en el vestuario. Aquí nos pitan siempre igual".

Además, fue tajante al explicar el motivo de la supuesta 'persecución': "En el partido contra el Levante, la primera tarjeta de Sergio en la primera falta no es normal. ¿Si nos pitan mal aposta? Sí, sí. Somos el equipo con más Champions y más Ligas. Va a ser siempre así".